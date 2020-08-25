Нападающий «Спартака» Александр Кокорин до сих пор не дебютировал за команду, в которую перешел 2 августа, так как после травмы далек от полного выздоровления. Он может восстановиться и появиться в игре не раньше конца сентября.

Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«У Кокорина повреждение камбаловидной мышцы. Эта травма не позволит ему сыграть еще в четырех турах», — сказал собеседник агентства.

Кокорин может пропустить четыре ближайших матча — с волгоградским «Ротором», тульским «Арсеналом», московским ЦСКА и казанским «Рубином». Скорее всего, Кокорин выйдет на поле в выездной игре девятого тура РПЛ против «Тамбова». Даты игр в сентябре пока не утверждены. Назывались 13, 20 и 27 сентября.

На днях генеральный директор ФК «Спартак» Шамиль Газизов сообщил о неправильном восстановлении Кокорина после травмы, из-за чего оно и затянулось. Футболист утверждает, что получил повреждение уже после перехода в команду, и сейчас тренируется в общей группе.

Однако, по мнению Газизова, спортсмен сможет уехать в Европу, так как по этому трансферу есть определенные договоренности. Официальное предложение Кокорину еще не сделано, но разговоры о нем ведутся.