Вечный огонь отключили в Ноябрьске из-за сильного мороза

Температура воздуха в Ноябрьске опустилась ниже -45 градусов. В связи с этим Вечный огонь на городской площади на время отключили. Подачу газа возобновят после потепления, пояснила пресс-служба администрации Ноябрьска.

«Работниками ООО „Газтехсервис“ в связи с низкой температурой воздуха на площади Памяти временно отключена подача газа в систему, снабжающую Вечный огонь. Как только температура повысится, подача газа возобновится», — сказано в сообщении во «ВКонтакте».

Источник фото: vk.com/anoyabrsk

Утром 23 января пресс-служба сообщила, что столбики термометров в городе показывают -46 градусов мороза. Скорость ветра составляет два метра в секунду. Из-за погоды школьникам с первых по 11-е классы не рекомендуется находиться на улице. В администрации отметили, что это небезопасно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал россиянам привыкнуть к аномальной погоде. По его словам, скачки температуры происходят из-за медленного, но уверенного потепления климата. В итоге периодов с нормальной погодой средних значений будет становиться все меньше.