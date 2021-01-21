Россиянам посоветовали привыкнуть к аномальной погоде. Экстремальных событий будет все больше

Россиянам стоит привыкнуть к аномальной погоде, являющейся естественным последствием глобального потепления. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К этому надо привыкнуть: увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды — либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо», — привел слова Вильфанда ТАСС.

Синоптик отметил, что скачки температуры воздуха от -25 до +3 градусов действительно происходят редко. Амплитуда погодных характеристик увеличивается при потеплении климата, которое происходит медленно, но уверенно.

«Это касается и зимы, и лета. <…> Нормальной погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее Росгидромет предупредил, что жителей Центрального федерального округа ждет аномальная оттепель. В период с 23 по 27 января температура воздуха будет находиться днем в пределах от нуля до +5 градусов тепла. Такие значения будут на 8-12 градусов выше климатической нормы.