Вдову рэпера Картрайта оставили под арестом до февраля
«Смольнинский районный суд города Санкт-Петербург вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 28.02.2021», — сообщили журналистам в объединенной пресс-службе, пишет РИА «Новости».
Адвокаты задержанной Кохал просили избрать домашний арест или иную меру, не связанную с лишением свободы.
Александр Юшко умер в своей квартире в июле 2020 года. О его смерти около пяти дней никто не знал. Его жена сообщила о случившемся в полицию через адвоката. По ее словам, ее супруг умер от передозировки. Женщина сочла такую смерть недостойной для рэпера и решила расчленить и спрятать его тело, а потом объявить о пропаже мужа.
Экспертиза не нашла следов наркотиков в организме Юшко. Тогда Кохал заявила, что могла перепутать передозировку с отравлением.
По версии следствия, женщина убила супруга из ревности к любовнице, ради которой Юшко собирался уйти из семьи.
Марина Кохал позже призналась, что не помнит, чтобы стирала внутренности мужа. Первый допрос обвиняемой СМИ опубликовали в начале декабря.