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    27 декабря 2020, 01:25

    Вдову рэпера Картрайта оставили под арестом до февраля

    Валерия Шафирко

    Супруге-рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал суд продлил срок содержания под стражей до конца февраля 2021 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

    «Смольнинский районный суд города Санкт-Петербург вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал сроком по 28.02.2021», — сообщили журналистам в объединенной пресс-службе, пишет РИА «Новости».

    Адвокаты задержанной Кохал просили избрать домашний арест или иную меру, не связанную с лишением свободы.

    Александр Юшко умер в своей квартире в июле 2020 года. О его смерти около пяти дней никто не знал. Его жена сообщила о случившемся в полицию через адвоката. По ее словам, ее супруг умер от передозировки. Женщина сочла такую смерть недостойной для рэпера и решила расчленить и спрятать его тело, а потом объявить о пропаже мужа.

    Экспертиза не нашла следов наркотиков в организме Юшко. Тогда Кохал заявила, что могла перепутать передозировку с отравлением.

    По версии следствия, женщина убила супруга из ревности к любовнице, ради которой Юшко собирался уйти из семьи.

    Марина Кохал позже призналась, что не помнит, чтобы стирала внутренности мужа. Первый допрос обвиняемой СМИ опубликовали в начале декабря.