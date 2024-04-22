22 апреля 2024, 04:14
Вдова участника СВО пожаловалась на невыплату компенсации за ЧС в Орске
Прокуратура Орска проверит жалобу вдовы участника СВО о невыплате компенсации
Проверку жалобы вдовы участника СВО о невыплате компенсации за ЧС в Орске инициировала прокуратура Оренбургской области. Видео с заявлением пострадавшей от наводнения горожанки появилось накануне в Сети.
На видео вдова участника СВО пожаловалась на бездействие властей и заявила, что после наводнения в домах нет водоснабжения, а ей не выплатили компенсацию за ЧС.
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«По поручению руководителя регионального надзорного ведомства организована проверка соблюдения прав женщины, по результатам которой будет дана оценка полноты и своевременности действий уполномоченных органов», — сообщили в прокуратуре.
Власти затопленного Орска ранее заявили, что уровень воды в реке Урал в районе города упал до 509 сантиметров. От паводковых вод освободились 928 домов с приусадебными участками. Подтопленными в Орске остаются 786 домов.
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