Вдова советского космонавта Алексея Леонова умерла в Москве

В Москве умерла вдова советского космонавта Алексея Леонова. Светлане Павловне был 81 год. Уже известно, что ее похоронят в подмосковных Мытищах, на Федеральном военно-мемориальном кладбище рядом с мужем.

О смерти Светланы Леоновой ТАСС сообщили источники в ракетно-космической отрасли. Ее знаменитый супруг, Алексей Леонов, скончался два года назад в возрасте 85 лет. Супруги познакомились в 1957 году и с тех пор ни разу не расставались. Они воспитали дочь Оксану.

Алексей Леонов — знаменитый космонавт, на счету которого два полета. Оба стали знаковыми для истории освоения космоса. Первый состоялся в 1965 году на корабле «Восход-2». Тогда Леонов стал первым человеком в истории, который вышел в открытое космическое пространство.

Эксперты готовились ко многому — например, к тому, что Леонов за бортом корабля может потерять сознание. Но не предусмотрели того, что произошло на самом деле. Скафандр космонавта раздулся и лишил его возможности вернуться на борт через шлюз. Леонова спасло решение сбросить давление внутри скафандра, хотя это потенциально могло привести к закипанию крови.

Во время второго полета, который состоялся 15–21 июля 1975 года, прошла первая в истории стыковка космических кораблей разных стран. В космическом пространстве состыковали советский «Союз-19», командиром которого был Леонов, и американский «Аполлон». Недавно в Мытищах открылся памятник Алексею Леонову.