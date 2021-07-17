Памятник легендарному космонавту Алексею Леонову открыли в Мытищах

Памятник Алексею Леонову — первому космонавту, который вышел в открытый космос — открыли на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом рассказал российский космонавт Иван Вагнер в своем Twitter.

Вагнер написал, что скульптором нового мемориала стал Ярослав Бородин. Открытие памятника решили приурочить к знаменательной дате: 46-летию стыковки советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».

Первая в истории стыковка кораблей из разных стран произошла в июле 1975 года. Командиром экипажа «Союза» был именно Алексей Леонов. Этот полет стал для него вторым.

Но самый большой космический подвиг Леонов совершил в 1965 году. Он полетел на советском корабле «Восход-2» как второй пилот. Именно тогда произошел первый выход человека в открытый космос.

Не сразу общественности стало известно о том, что Леонову пришлось проявить огромное мужество. Во время выхода случилась внештатная ситуация, которую заранее не предусмотрели. Скафандр космонавта сильно раздулся, и он первое время не мог вернуться на борт корабля.

Имя летчика-космонавта Алексея Леонова присвоили Технологическому университету в Королеве. Там по указу губернатора Московской области Андрея Воробьева открыли памятную табличку.