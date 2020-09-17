Вдова петербургского рэпера объяснила посмертное селфи

Вдова питерского музыканта Павла Бесфамильного рассказала, для чего выложила в соцсети фотографию с мертвым мужем. По словам Екатерины Киттель, ее супруг одобрил бы такой поступок.

«Я сделала это, потому что это моя последняя совместная фотография с мужем. А это мой любимый человек, мы в браке были шесть лет. Он поступил бы так же», — заявил она. Ее процитировал kp.ru.

Екатерина добавила, что они обсуждали эту тему, когда Павел был жив. Супруги часто говорили о смерти. В ней они видели много символизма. Девушка вспомнила, что даже их свадьба была в готическим стиле. Бесфамильный был смертью, а Киттель — войной.

«Это два ярких символа. Конца жизни и конца мира», — отметила девушка.

Молодые люди познакомилась, когда Павел был в среде андеграундных музыкантов, а Екатерина работала арт-директором в байкерском клубе и занималась организацией выступлений. В последнее время Бесфамильный трудился на стройке. Женщина добавила, что предварительной причиной смерти мужа является анафилактический шок.

«Он после работы в таком состоянии приехал. Может, что-то там съел», — предположила вдова.

Жительница Петербурга рассказала, что после публикации снимка с мертвым супругом ей пришло много угроз и оскорблений. Однако она на них не обращает внимания.

Бесфамильный умер 9 сентября. Почти сразу же его вдова выложила совместное фото во «ВКонтакте». На снимке она лежит рядом со скончавшимся супругом.