Жена петербургского музыканта сделала селфи после его смерти и выложила фото в Сеть

Санкт-Петербург не перестает удивлять поведением своих жителей и их отношением к смерти. Так, в городе скончался музыкант Павел Бесфамильный. Его жена Екатерина Киттель решила сделать фото с умершим супругом и выложила его в соцсети.

«Только что у меня на глазах умер Паша, любовь всей моей жизни. Я **** (не знаю — прим.ред.), что мне дальше делать», — написала она 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

После этого она опубликовала тот самый снимок. Он сделан в первые минуты после смерти Павла. Сейчас страница девушки заморожена.

Сначала публикацию не заметили, но потом пользователи начали строчить гневные комментарии. Самые корректные заметили, что не следуют выкладывать такие фотографии на всеобщее обозрение. Однако нашлись и те, кто поддержал девушку, уточнил портал kp.ru.

Сама Екатерина заметила, что в ее семье не было табу на тему смерти. Сделанное селфи она считает признанием в любви к умершему мужу. По ее признанию, Бесфамильный был ее самым близким человеком и талантливым музыкантом.

«Разумеется, он отправился в Вальгаллу по красту. Но, все же, как вы понимаете, я не могу даже передать, насколько мне тяжело и больно», — добавила вдова.

На своей странице она объявила сбор средств на похороны и для сохранения творческого наследия супруга.

Павел Бесфамильный — известный человек среди андерграудных музыкантов в Петербурге. Бесфамильному было 28 лет. Что стало причиной его смерти, пока не известно. Ее определят судмедэксперты.