Власти разрешили жителям Юрмалы провести акцию «Бессмертный полк»

Власти Юрмалы разрешили местным жителям провести акцию «Бессмертный полк». Об этом рассказал экс — депутат самоуправления города и один из организаторов шествия Янис Кузинс, написал сайт «Политика сегодня».

«По заявке объединения „Новое Согласие“ Юрмальская городская дума разрешила 8 мая в 11:00 провести митинг у Вечного огня и 9 мая акцию „Бессмертный полк“», — уточнил он.

Отмечается, что шествие состоится в 16:00. «Полк» будет идти от автовокзала к братской могиле Слоке. Кузинс добавил, что столице Латвии — Риге — заявку на проведение мероприятия не удовлетворили.