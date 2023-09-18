18 сентября 2023, 18:26
Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию после смерти мужа
Вдова Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию на Кряжева
Вдова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина официально сменила фамилию. Как сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на данные системы СПАРК, теперь она записана в паспорте как Кряжева Любовь Валентиновна.
Информация о смене фамилии поступила в систему несколько дней назад. Когда женщина подала документы на перемену фамилии, не сообщается. По данным издания, Кряжева — это ее девичья фамилия.
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Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве однофамильца Евгения Пригожина. Как напомнил RT, дата рождения в карточке федерального реестра наследственных дел совпала с датой рождения главы «Вагнера», а дата смерти — 23 августа 2023 года. Именно в этот день в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy, где находился Пригожин и еще 10 человек.
Бизнесмена похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
Евгений Пригожин
Крушение самолета в Тверской области 23 августа
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