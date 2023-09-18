Общество 18 сентября 2023, 18:26 Вдова Евгения Пригожина сменила фамилию после смерти мужа Вдова Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию на Кряжева РИА «Новости»

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Вдова основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина официально сменила фамилию. Как сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на данные системы СПАРК, теперь она записана в паспорте как Кряжева Любовь Валентиновна.

Информация о смене фамилии поступила в систему несколько дней назад. Когда женщина подала документы на перемену фамилии, не сообщается. По данным издания, Кряжева — это ее девичья фамилия.

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Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве однофамильца Евгения Пригожина. Как напомнил RT, дата рождения в карточке федерального реестра наследственных дел совпала с датой рождения главы «Вагнера», а дата смерти — 23 августа 2023 года. Именно в этот день в Тверской области разбился бизнес-джет Embraer Legacy, где находился Пригожин и еще 10 человек.

Бизнесмена похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.