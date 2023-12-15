Общество 15 декабря 2023, 13:29 ВДНХ представил «Снежный маршрут» для москвичей Сергунина: москвичей пригласили прогуляться по «Снежному маршруту» на ВДНХ Сайт мэра и правительства Москвы

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ВДНХ совместно с Главным ботаническим садом имени Цицина разработал «Снежный маршрут» для любителей прогулок на свежем воздухе. В него вошли ландшафтный парк, достопримечательности Музейного города, катки на площади Промышленности и в парке «Останкино», а также Главный ботанический сад, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«В маршрут добавлено 28 живописных зимних площадок ВДНХ, парка „Останкино“ и Главного ботанического сада. Прогулка займет не менее трех часов», — уточнила она.

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Прогулка начнется от центрального входа в парк, затем нужно следовать по точкам. Одной из живописных остановок станет воздушная экотропа, расположенная в Шереметьевской дубраве. Там можно прогуляться на уровне крон деревьев, а вечером полюбоваться художественной подсветкой. Также по маршруту есть остановка на катке и в павильонах.

Кроме этого, два дня назад в столице стартовал проект «Московская ходьба».