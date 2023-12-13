Общество 13 декабря 2023, 10:29 Движение — жизнь. В столице стартовал проект «Московская ходьба» Жителей столицы пригласили присоединиться к проекту «Московская ходьба» Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице стартовал бесплатный проект «Московская ходьба». Любой желающий может освоить маршруты скандинавской ходьбы и узнать новое об окружающей среде, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Необычные тренировки доступны всем желающим вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки», — подчеркнули в столичном департаменте спорта.

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Горожане смогут выбрать живописные маршруты по парку «Сокольники», музеям-заповедникам «Коломенское» и «Царицыно», ВДНХ, олимпийскому комплексу «Лужники» и другим площадкам. Список доступен на официальном сайте проекта.

Во время прогулок можно сканировать сканировать QR-коды, по ссылкам которых доступны интересные факты о природных и культурных объектах.

Кроме того, Москомспорт запустил сайт для записи в бесплатные кружки и секции детей и взрослых.