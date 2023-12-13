13 декабря 2023, 10:29
Движение — жизнь. В столице стартовал проект «Московская ходьба»
Жителей столицы пригласили присоединиться к проекту «Московская ходьба»
В столице стартовал бесплатный проект «Московская ходьба». Любой желающий может освоить маршруты скандинавской ходьбы и узнать новое об окружающей среде, сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Необычные тренировки доступны всем желающим вне зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки», — подчеркнули в столичном департаменте спорта.
Реклама
Горожане смогут выбрать живописные маршруты по парку «Сокольники», музеям-заповедникам «Коломенское» и «Царицыно», ВДНХ, олимпийскому комплексу «Лужники» и другим площадкам. Список доступен на официальном сайте проекта.
Во время прогулок можно сканировать сканировать QR-коды, по ссылкам которых доступны интересные факты о природных и культурных объектах.
Кроме того, Москомспорт запустил сайт для записи в бесплатные кружки и секции детей и взрослых.
Москва 2023
Реклама
Реклама