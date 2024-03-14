Эксклюзив 14 марта 2024, 01:27 Вассерман рассказал, запретят ли в Россию криптовалюту Депутат ГД Вассерман: в России пока не ставили задачу по запрету криптовалюты

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Российское законодательство не запрещает приобретать криптовалюту, которая на сегодняшний день является биржевым активом и никак не отслеживается. Есть ли необходимость ужесточить условия работы на рынке цифровых финансовых активов, и нужен ли в этой сфере контроль, рассказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Парламентарий отметил, что при заполнении официальной декларации указывает все свои доходы, в числе которых не только депутатская зарплата, но и средства, полученные за работу на радио и телевидении.

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«Поскольку сейчас все больше распространяется безналичные расчеты, расчеты наличными естественным образом вызывают все больше подозрений. Наилучший способ снять эти подозрения — это декларировать эти наличные», — объяснил Вассерман.

На вопрос о том, как проверить безналичные расчеты человека он ответил, что это достаточно просто сделать. Другое дело — криптовалюта, которую, в отличие от тех же акций, нигде не регистрируют, поэтому нельзя проверить, кто продавец, а кто — покупатель. При этом депутат добавил, что пока этот биржевой актив никем не отслеживается, но при желании это можно организовать. Ведь каждый человек оставляет разнообразные следы.

«Насколько я наслышан, задача отслеживания криптовалют пока не ставилась. Будет ли поставлена — не знаю, и найдется ли у нее техническая решение — тоже не знаю. Как депутат — я пока не вижу в этом надобности», — заявил собеседник «360».

Ранее Вассерман объяснил, почему Россию не получится «отрубить» от интернета.