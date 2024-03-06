Эксклюзив 06 марта 2024, 19:59 «Мы и к этой катастрофе готовы». Депутат Вассерман — об отключении России от интернета Депутат ГД Вассерман: Россия готова к отключению от интернета Unsplash

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Чтобы «отрубить» Россию от интернета, потребуется физически оборвать все провода и отключить спутники связи. Однако страна готова даже к такому развитию событий, рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Что будет при отключении России от интернета

Пару лет назад в России создали собственную копию корневого сервера — это точка, откуда можно начать поиск любой информации в интернете. До недавнего времени корневой сервер существовал в 13 экземплярах, и все они находились на территории Соединенных Штатов.

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«Все эти копии постоянно обновляются, но если будет физически отрублена Российская Федерация от остального интернета, то в этой копии корневого сервера сохранятся данные, обеспечивающие доступ ко всей той части интернета, что останется физически доступна. Так что если нас отрубят от интернета, хуже будет не нам», — рассказал Вассерман.

Он добавил, что в рамках системы так называемых распределенных прокси в России хранится немало копий информации, изначально сформированной в других местах.

Сама природа интернета как системы, задуманной на случай всяческих катастроф, привела к тому, что мы и к этой катастрофе готовы. Анатолий Вассерман депутат

Можно ли заблокировать даркнет

Изначально интернет создавали в качестве системы связи американских вычислительных центров. Военные потребовали, чтобы эта связь сохранялась даже в случае ядерной войны, напомнил парламентарий.

«Соответственно, в основные алгоритмы, то есть способы функционирования интернета, заложено, что он воспринимает любую попытку что-то заблокировать как обрыв сети, и ищет обходы. Поэтому полностью заблокировать нелегальную деятельность в интернете практически невозможно», — заключил собеседник «360».

Он также прокомментировал идею запретить криптовалюту, с помощью которой в даркнете проводят немало сделок. По словам Вассермана, в этом нет необходимости.