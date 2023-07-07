07 июля 2023, 13:54
Вассерман получил документы на выписку из больницы
Депутат Вассерман сообщил, что готовится к выписке из медицинского учреждения
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман уже получил документы на выписку из медицинского учреждения. Об этом он сообщил в беседе с «360».
«Да, вот как раз сейчас я этим и занимаюсь», — ответил депутат на вопрос о выписке.
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Он подчеркнул, что чувствует себя нормально и напомнил, что оказался в стационаре не по «какой-то скоропостижной причине».
«Еще месяц назад было запланировано, что, как только найдется окошко в расписании, меня сразу же подробно обследуют. Вот сейчас это окошко уже закрывается, и двигаюсь по следующим своим делам», — уточнил Вассерман.
Он пояснил, что стало причиной обращения в медицинское учреждение.
«Были подозрения, для этого и обследовали. Во всяком случае, не нашли ничего такого, что требовало бы дальнейшего пребывания», — сказал депутат.
Вассерман заметил, что не болеть ни у кого не получается.
«В перспективе не болеть ни у кого не получается. Рано или поздно все мы болеем, рано или поздно все мы умираем, но это не повод вообще не жить», — заключил депутат.
В четверг, 6 июля, Вассерман опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации в тяжелом состоянии.
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