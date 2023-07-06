06 июля 2023, 13:43
«Плановая диагностика». Вассерман — о своей госпитализации
Депутат Вассерман не подтвердил, что его госпитализировали в тяжелом состоянии
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман опроверг сообщения СМИ о своей госпитализации в тяжелом состоянии. Он уточнил в беседе с «360», что речь идет о плановой диагностике.
«Состояние никоим образом не тяжелое. Это плановая диагностика, стационар, но это не принципиально», — отметил депутат.
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Вассерман подчеркнул, что госпитализация не связана с тяжелым состоянием здоровья.
«Это не связано с каким-то тяжелым состоянием. Это связано <…> именно с обследованием. Ничего серьезного, но врачи сочли необходимым обследовать», — уточнил депутат.
Он обратил внимание, что пока точно не знает, сколько времени займет обследование. Вассерман предположил, что может пробыть в стационаре несколько часов.
В середине июня депутат заявил, что считает всех людей бисексуальными, и признался в своей девственности. Он напомнил, что «по юношеской глупости» дал обет целомудрия и имел чувства лишь в школьные годы.
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