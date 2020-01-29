Вассерман оценил слова Кравчука о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Публицист и журналист Анатолий Вассерман обсудил с ИА Nation News слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
По словам Вассермана, деятельность Гитлера и Сталина изучена буквально по минутам и абсолютно точно известно, что ни у того, ни у другого не было даже технической возможности встретиться друг с другом.
Однако оба общались с министрами иностранных дел другой страны, и эти встречи также подробно изучены. Исходя из этого, публицист обвинил Кравчука в распространении фейковой информации.
«Я думаю, что секретарь по идеологии ЦК коммунистической партии Украины, а именно эту должность занимал Кравчук до того, как стал председателем Верховного совета Украины и уже после этого стал президентом, должен лучше знать историю родной фракции и историю ее руководителей», — напомнил эрудит.