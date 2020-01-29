Кравчук шокировал сообщением о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Президент Украины Владимир Зеленский имел в виду, что договор между Советским Союзом и Германией спровоцировал Вторую мировую войну, а вовсе не уравнивал СССР и фашистскую Германию. Такими словами попытался оправдать скандальное заявление главы государства его экс-коллега Леонид Кравчук.

В доказательство этого бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что перед началом войн во Львов состоялась встреча Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина.

Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться Леонид Кравчук экс-президент Украины.

Просьбу шокированного ведущего программы «60 минут» Евгения Попова сообщить, в каком архиве Кравчук видел подтверждение этого заявления, бывший политик проигнорировал.

Он подчеркнул, что Гитлеру «развязали руки», а он потом обратил свои армии против Советского Союза и пострадали народы «нашей страны».

Оживленную дискуссию в соцсетях и в мировых СМИ вызвало заявление Зеленского в Варшаве, возложившего вину за начало последней войны в равной степени на СССР и Германию. Он не сказал ни слова о вкладе в освобождение Польши и Освенцима советской армии, но заявил об украинцах, якобы освобождавших концлагерь.

Ранее Кравчук предлагал главам России, Польши и Украины не обострять ситуацию, и отложить все споры до того времени, когда «расставятся все акценты». Но допустил, что если бы Сталин не стал вмешиваться в раздел Европы, все могло бы сложиться по-другому.