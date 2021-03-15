Вандалы разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны в Приморье

Неизвестные черным маркером разрисовали портреты героев Великой Отечественной войны в Артеме. Коммунальщики уже привели их в порядок, полиция начала проверку.

«Стела погибшим артемовцам в годы Великой Отечественной войны <…> пострадала от рук неизвестных вандалов. Руками тех, кто не уважает историю страны и память о героях-земляках, были разрисованы таблички со сведениями о полных кавалерах орденов Славы», — говорится в сообщении мэрии города в Instagram.

По данным городской администрации, следы от маркера уже оттерли специалисты МКУ «Управление благоустройства Артема». Поисками вандалов занялись полицейские, которые попросили всех, кто может знать осквернителей портретов героев, выйти на связь.

«Это не единственный случай вандализма и безответственного отношения к городскому имуществу. Коммунальщики неоднократно производили очистку чаши Вечного огня от посторонних предметов, чтобы восстановить горение пламени», — добавили в мэрии.

В начале марта вандалы оставили оскорбительную надпись на русском языке на танке Т-34-85, который установили в Нарве как военный памятник.