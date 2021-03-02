Вандалы осквернили памятник ВОВ в Нарве

На танке Т-34-85, который установили Нарве как военный памятник, появилась оскорбительная надпись на русском языке. Кто это сделал, пока не известно, сообщила эстонская газета Postimees.

«Единственное, хочется отметить, что неравнодушные люди под покровом ночи своими силами чистили монумент», — приводит издание слова представителя ухаживающей за танком организации «Память» Людмилы Лобиной.

Источник фото: «ВКонтакте»

Собеседница добавила, что надпись уже практически оттерли. По словам Лобиной, это происшествие сейчас расследуют.

Этот памятник торжественно открыли 9 мая 1970 года. Танк установили на постаменте в местечке Сийвертси, у дороги из Нарвы в Нарва-Йыэсуу. Именно здесь в июле 1944 года силы Ленинградского корпуса под командованием генерала Ивана Федюнинского форсировали реку Нарву. Это стало переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны на территории Эстонии. После пересечения реки советские войска освободили город от немецких захватчиков.

В конце прошлого года вандалы залили Вечный огонь в Белграде краской и оставили оскорбительные надписи на монументе.