06 марта 2020, 10:55
Путин поздравил с днем рождения Терешкову
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову. Сегодня, 6 марта, ей исполнилось 83 года. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на сайт Кремля.
Лидер РФ назвал Терешкову смелой, целеустремленной, сильной духом. Он заявил, что она является человеком, для которого служение Родине стало делом и смыслом всей жизни.
Путин отметил вклад Терешкой в развитие национальной космической программы.