Вакцину против COVID-19 будут тестировать медики и офицеры

Стали известны результаты медицинских обследований, которые прошли военные-добровольцы. Более 50 человек вызвались протестировать российскую вакцину от коронавируса. Теперь Министерство обороны сформировало окончательный состав группы.

Состояние добровольцев детально проверили 4 июня перед началом испытаний.

«Это необходимо для того, чтобы выявить все возможные патологии у потенциального кандидата. Только после того как мы полностью исследовали пациента, можем рекомендовать его взять в эксперимент», — объяснила газете Минобороны «Красная звезда» сотрудник филиала Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко Наталья Позднякова.

Теперь отобраны 50 волонтеров, которые будут участвовать в эксперименте. Это 45 мужчин и пять женщин. Все они контрактники. Проводить исследования на призывниках запрещено, уточнила Позднякова. Среди прошедших отбор есть офицеры и прапорщики от 25 до 50 лет. Также десять человек — медработники, в том числе три врача.

Их поместят в специальный изолированный медкорпус. Они будут находиться на карантине две недели. На такую меру пошли, чтобы исключить возможность их заражения перед началом вакцинации.

Саму вакцину проверили на иммуногенность, токсичность, безопасность в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Клинические исследования должны завершиться в конце июля.