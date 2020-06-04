Военных проверили перед тестированием вакцины от COVID-19

Добровольцы уже прошли серьезное медицинское обследование перед испытанием российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Все военные и медперсонал, которые будут заняты в эксперименте, сдали тест на COVID-19. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По результатам медицинских исследований 4 июня определят окончательный состав группы, которая отправится на двухнедельный карантин, уточнил телеканал «Звезда».

Для этого на территории медучреждения выделили изолированный медицинский корпус. Специалисты войск РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты) уже провели дезинфекцию и специальную обработку всех палат, процедурных, лабораторий и других помещений корпуса.

Ранее стало известно, что для испытания вакцины Министерство обороны отобрало более 50 добровольцев из числа военных. Среди них — пять женщин. Первая группа уже 3 июня прибыла в медучреждение для подготовки к эксперименту. Они пройдут на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Клинические испытания должны завершиться уже к концу июля.