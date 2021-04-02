Вакцину от коронавируса в виде капель для носа начали испытывать в России

В Центре имени Гамалеи начались доклинические испытания вакцины от коронавируса в виде капель для носа. Ученые уже получили патент.

«Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания», — приводит РИА «Новости» слова директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

В конце февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что назальная вакцина будет двухкомпонентной. Вводить самостоятельно ее будет нельзя.

Ранее Гинцбург рассказал, что специалисты центра разработали технологию по модернизации вакцины в течение двух дней в случае мутации коронавируса. По его словам, она основана на «аденовирусных векторах, где по последовательности спайк-белка с измененной первичной структурой в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки ее вставляют уже в использованный вектор».

Получается генно-инженерная конструкция, которую можно сразу использовать как вакцину. Остается вопрос тестирования, которое в некоторых случаях может проходить с участием всего сотни человек.