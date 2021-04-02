Вакцину от коронавируса в России научились модернизировать за 2 дня

В Центре имени Гамалеи разработали технологию по модернизации вакцины в течение двух дней в случае мутации коронавируса. Теперь ученые решают вопрос испытаний.

«Мы сейчас разрабатываем фактически две технологии, одна из них разработана, это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор», — приводит РИА «Новости» слова директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он добавил, что после этих манипуляций получается генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцины. Но тут встает вопрос о том, надо ли проводить все фазы испытаний модифицированного препарата. По словам Гинцбурга, в мире бывали случаи, когда в тестировании участвовали всего несколько десятков людей.

Ученый подчеркнул, что если переделанная вакцина защищает от нового штамма, то ее сразу можно запускать в массовое производство. Но для этого нужно принять соответствующие акты.

На этой неделе Гинцбург заявил, что Россия может обеспечить вакциной от SARS-CoV-2 «Спутник V» весь мир.