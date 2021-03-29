Гинцбург заявил о способности России обеспечить вакциной от коронавируса весь мир

Россия способна обеспечить вакциной от коронавируса «Спутник V» весь мир. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сначала, когда мы создали наш препарат, лично мне было ясно, что сколько бы государство денег ни дало, я не смогу создать производство, которое может обеспечить всю страну. А сейчас, планы, мягко говоря, уже шире. Нас спрашивают: а весь мир можете обеспечить? Мы отвечаем: можем», — рассказал ученый в интервью «Известиям».

Гинцбург добавил, что «Спутник V» планируют поставлять еще в 50 государств. По словам собеседника газеты, если сейчас заставить всю фармакологическую промышленность мира только вакцину от 2019-nCoV, то за год можно выпустить только 15% препарата, которым нужно привить 7,5 миллиарда человек.

«Поэтому сразу было понятно, что надо загружать все мощности страны, и мы здесь нисколько не задержались. Сразу объединились и стали работать вместе», — подчеркнул Гинцбург.

В этом же интервью ученый предупредил, что коронавирус еще не проявил весь свой патогенный потенциал, поэтому на следующем этапе пандемии можно ждать заражения сельскохозяйственных и домашних животных.