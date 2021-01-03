Вакцину от коронавируса получили более четырех миллионов американцев

Речь идет о вакцине компаний Pfizer и BioNTech и препарате компании Moderna. Американский регулятор разрешил их использование в декабре 2020 года.

По последним данным, опубликованным на сайте CDC, всего с начала эпидемии в США выявили 20,061 миллиона случаев коронавируса. За последние сутки — 168 тысяч. За сутки умерли 2,4 тысячи больных COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, который публикует оперативную информацию в реальном времени, число инфицированных в США уже достигло 20,388 миллиона. Всего с начала пандемии в Штатах скончались почти 350 тысяч человек.

Ранее стало известно, что похоронные бюро в американском штате Калифорния не справляются с нагрузкой и вынуждены отказывать родственникам умерших. Из-за пандемии заполнены холодильники для хранения трупов. Замедлился процесс кремации и захоронения.