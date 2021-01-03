Похоронные бюро в Калифорнии переполнились телами жертв COVID-19

Калифорнийские похоронные бюро начали отказывать близким умерших от коронавируса потому, что их холодильники уже переполнены. Замедлился весь процесс захоронения и кремации тел, включая бальзамирование тел и получение свидетельств о смерти. В обычное время кремация может произойти в течение дня или двух.

По информации ABSNews, США приближаются к мрачному рекорду в 350 тысяч жертв COVID-19. Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, более 20 миллионов человек в стране были инфицированы.

«Я работаю в похоронной индустрии 40 лет, и никогда в жизни не думала, что мне придется сказать людям: «Нет, мы не можем забрать вашего члена семьи», — сказал Магда Мальдонадо, владелица Continental Funeral Home в Лос-Анджелесе.

Ее компания принимает до 30 машин с телами ежедневно, это в шесть раз больше, чем обычно.

Боб Акерманн, исполнительный директор Калифорнийской ассоциации похоронных бюро, сообщил, что объем просто невероятный, и работники ритуальных компаний опасаются, что худший всплеск еще впереди.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в среднем по стране за последние семь дней от COVID-19 умерло чуть более 2500 человек. Число новых случаев, ежедневно регистрируемых за этот период, в среднем составило около 195 тысяч.

Есть опасения, что новогодние праздники могут спровоцировать новый виток заболеваемости. Считается, что число инфицированных намного выше чем сообщается, потому что многие люди не прошли тестирование, а исследования показывают, что они могут заразиться вирусом и не чувствовать симптомов.