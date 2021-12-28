Вакцину для подростков включили в новую версию рекомендацию по лечению ковида

Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения COVID-19. В нее включили информацию об «омикроне» и вакцину для подростков «Спутник М».

«Теперь в раздел „Этиология, патогенез и патоморфология“ включена информации о новом варианте коронавируса — „омикрон“, а также актуализирована информация в разделах „Эпидемиологическая характеристика“ и „Клинические особенности“», — говорится в сообщении пресс-службы, его процитировал «Интерфакс».

В раздел «Этиотропное лечение» Минздрав добавил информацию о таких препаратах, как молнупиравир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (торговое название — «Мир-19») и нирматрелвир+ритонавир.

Информацию о вакцине для подростков в возрасте от 12 до 17 лет «Гам-КОВИД-Вак-М» внесли в раздел, посвященный рекомендациям по профилактике коронавируса.

Кроме того, Минздрав актуализировал сведения об использовании фавипиравира, который теперь может использоваться также в виде внутривенных инфузий. В документ добавили данные о препаратах противовирусных моноклональных антител, ими лечат пациентов из групп особого риска.

Две первые партии вакцины от коронавируса «Спутник М» выпустили в гражданский оборот 24 декабря. Прививку детям до 15 лет можно сделать с согласия родителей, подростки должны принимать решение о вакцинации самостоятельно.