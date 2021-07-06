Вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19 начали проводить в Гостином дворе

Новый прививочный пункт открылся в Гостином дворе Москвы. Там есть возможность ревакцинироваться. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С сегодняшнего дня без предварительной записи сделать повторную вакцинацию „Спутником Лайт“ или „Спутником V“ можно в крупнейшем пункте в Гостином дворе. Таким образом число центров увеличилось до 21», — заявила Ракова. Ее процитировал «Интерфакс».

За последние сутки в России выявили еще 23 378 новых случаев коронавируса. В течение 24 часов выздоровели 18 411 человек. Скончались 737 человек, что является абсолютным антирекордом для страны с начала пандемии.

Больше всего заболевших в Москве. За сутки COVID-19 подтвердился у 5496 человек. Столичные власти в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан. В частности, для тех, кто работает в сфер услуг.

Кроме того, медики просят ревакцинироваться тех, кто прививался полгода назад и тех, кто переболел ковидом не менее шести месяцев назад.