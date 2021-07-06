Число умерших за сутки от ковида в России обновило максимум за все время пандемии

Со вчерашнего дня от последствий заражения коронавирусом в России умерли 737 человек. Такого не было за все время пандемии. Число жертв болезни достигло 139 316. Об этом сообщил оперштаб.

Медики за сутки выявили 23 378 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. С марта прошлого года в стране зафиксировали 5 658 672 случая заражения коронавирусом. В течение 24 часов выздоровели 18 411 человек. Всего — 5 101 852.

Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург находятся в эпицентре пандемии. В столице суточный прирост новых случаев заболевания составил 5496, в Московской области — 2536, в Петербурге — 1869.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 9 167 589 ПЦР-тестов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

После затишья с начала года эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась с приходом лета. Региональные власти начали вводить жесткие ковидные ограничения. После этого существенно увеличился темп масштабной вакцинации от коронавируса, которая началась во всех регионах в декабре 2020 года. Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что новые партии вакцин от SARS-CoV-2 поставляют в регионы каждый день.