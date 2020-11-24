Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила в клиники для пострегистрационных испытаний

«Вакцина поступила в девять медицинских организаций (в Новосибирске, Москве и Московской области, Казани, Тюмени, Калининграде), где планируется проведение пострегистрационных клинических исследований. До конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз вакцины», — говорится в сообщении сайта.

Препарат испытают на себе три тысячи добровольцев старше 18 лет и 150 — старше 60 лет. Медики будут наблюдать за каждым участником в течение полугода после прививки. Вакцину уже получили пять человек из группы риска.

Препарат вводят дважды с интервалом в три недели. Ревакцинация — раз в три года.

Еще одна российская вакцина от 2019-nCoV, «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи, сейчас проходит пострегистрационное тестирование. Ее эффективность более 95%. Об этом свидетельствуют промежуточные данные исследования.