«Вектор»: более 3,4 миллиона доз «ЭпиВакКороны» вышло с производства

В России произвели более 3,4 миллиона доз вакцины «ЭпиВакКорона». В гражданский оборот вывели свыше 3,1 миллиона, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные центра «Вектор».

Производство препарата «Вектор» ведет со своими индустриальными партнерами.

«Произведено более 3,4 миллиона доз вакцины, в гражданский оборот введено более 3,1 миллиона доз», — отметили в центре, добавив, что со складов уже отгрузили свыше 2,4 миллиона доз.

Основой для вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», стала пептидная платформа. Роспотребнадзор охарактеризовал препарат как обладающий высочайшей степенью безопасности, которая обусловлена технологией его получения. В вакцине нет живого вируса. Иммунитет после ее введения формируется благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.