Вакцина или плацебо? Доброволец спустя 42 дня узнал, что ему вкололи

Корреспондент «360» Лена Силиванова, которая решила участвовать в испытаниях вакцины «Спутник V», сдала тест на антитела на 42-й день после прививки. Результат оказался положительным.

Количественный анализ на антитела IgG (иммуноглобулин G) наша коллега сделала в двух лабораториях. По наличию этих антител становится ясно, что у человека есть иммунитет к новому заболеванию. Результаты пришли Лене на почту.

«Взгляд падает на строчку результат… Положительный! <…> Значит, все это было не зря и мне действительно попалась вакцина. Результат этого теста — 34,4 относительных единиц на миллилитр», — уточнила девушка.

В заключении второй лаборатории количество антител было выше — 38,4++. Доброволец предположила, что это зависит от времени сдачи тестов. Первый анализ Лена делала натощак утром, второй — днем.

«Я очень рада, что у меня есть антитела! Теперь мои легкие в безопасности — коронавирус мне не страшен. Но самое главное, чтобы уровень антител не падал», — сказала Лена. Она снова хочет сдать тест через несколько месяцев.

Чтобы поделиться причинами, по которым девушка решилась на прививку, и рассказать о своих ощущениях после нее, доброволец ведет на сайте «360» дневник. В нем можно прочесть полную историю Лены.