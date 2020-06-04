Вакцин от коронавируса будет несколько

Вакцина от коронавируса не будет единственной. Скорее всего, появятся сразу несколько препаратов. Они будут рассчитаны на разные группы населения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-дискуссии.

«Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп», — цитирует слова Поповой ТАСС.

Когда точно появится вакцина, Попова не знает. Она заявила, что есть только примерные сроки — обнадеживаться пока рано.

Ранее власти Москвы заявили, что рассчитывают получить первые партии вакцины против коронавируса уже этой осенью.

Восемь российских препаратов изучают специалисты ВОЗ. Среди разработок дальше всех продвинулось изобретение ученых из НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сотрудники уже испытали препарат на себе и получили антитела к коронавирусу. Сейчас вакцину испытывают на тест-группе.