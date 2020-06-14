Вакансию бармена «со славянской внешностью» для центра толерантности назвали провокацией
«Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение», — привел ТАСС цитату из открытого письма Бороды.
Президент ФЕОР добавил, что для поиска персонала привлекли субподрядчика. Именно он и разместил вакансию бармена в новое кафе музея. При этом Борода подчеркнул, что на работу в Еврейский музей берут только профессионалов, которые разделяет ценности центра.
«Поэтому такая формулировка никак не могла исходить ни от кого из сотрудников музея, и очевидно, что после данного инцидента мы немедленно прекратили сотрудничество с лицами, несущими за это ответственность», — заключил раввин.
Вакансия бармена «славянской внешности с гражданством РФ» появилась на портале Restojob. Позже объявление удалили. PR-директор центра Нина Дымшиц отметила, что это могла быть ошибка подрядчика.