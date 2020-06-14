Вакансию бармена «со славянской внешностью» для центра толерантности назвали провокацией

В Сети появилась вакансия бармена в Еврейском музее и центре толерантности. В условиях было сказано, что потенциальный работник должен иметь славянскую внешность. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода назвал такое объявление провокацией.

«Я склонен считать случившееся скорее открытой провокацией, чем реальным запросом. У любого приличного, здравомыслящего человека объявления такого рода, которые, к сожалению, встречаются в разных сферах, вызывают лишь острую негативную реакцию и даже отвращение», — привел ТАСС цитату из открытого письма Бороды.

Президент ФЕОР добавил, что для поиска персонала привлекли субподрядчика. Именно он и разместил вакансию бармена в новое кафе музея. При этом Борода подчеркнул, что на работу в Еврейский музей берут только профессионалов, которые разделяет ценности центра.

«Поэтому такая формулировка никак не могла исходить ни от кого из сотрудников музея, и очевидно, что после данного инцидента мы немедленно прекратили сотрудничество с лицами, несущими за это ответственность», — заключил раввин.

Вакансия бармена «славянской внешности с гражданством РФ» появилась на портале Restojob. Позже объявление удалили. PR-директор центра Нина Дымшиц отметила, что это могла быть ошибка подрядчика.