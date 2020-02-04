В учебниках истории Крыма убрали раздел про татар и ВОВ

Ученики десятых классов будут изучать историю Крыма по отредактированным книгам. Из учебников убрали главу о сотрудничестве крымчан с фашистами во время Великой отечественной войны. Такое заявление сделал заместитель министра образования, науки и молодежи республики Айдер Аблятипов.

По его словам, из книг удалили несколько страниц. Об этом сообщило РИА «Новости». Посвященной войне раздел вызвал «определенную социальную напряженность». Сейчас правки в учебник внесли в соответствии с культурно-историческим стандартом. Его утвердил президент России.

Ранее совет крымских татар попросил главу Крыма Сергея Аксенова убрать из всех школьных и публичных библиотек учебник по истории Крыма для десятиклассников. Совет заявил, что крымские татары представлены в книгах как пособники немецких оккупантов.

Автор раздела «Национальная политика оккупантов. Коллаборационизм» доктор политических наук Сергей Юрченко объяснил, что писал эту часть по материалам фонда Государственного архива РФ, опубликованных и неопубликованных статей Госархива Крыма, архивам спецслужб и по результатам исследований других авторов. Позже Минобразования Крыма объявило, что главу удалят из учебников.

Во время Великой отечественной войны из Крыма насильственно депортировали представителей 20 национальностей. Их подозревали и обвиняли в государственной измене. Больше всего от этого пострадали крымские татары. В те годы с полуострова выслали более 183 тысяч человек. После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году Владимир Путин распорядился реабилитировать крымских татар и другие народы полуострова.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова турецкого президента Реджепа Эрдогана о том, что Турция считает Крым украинским.