«Опасения по крымским татарам беспочвенны». Песков напомнил Эрдогану о приглашении посетить полуостров

Песков напомнил, что у президента Турции имеется действующее приглашение от Владимира Путина посетить Крым и его опасения относительно крымских татар абсолютно беспочвенны.

«Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Отмечается, что в августе прошлого года лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек призвал Эрдогана признать возращение Крыма в состав России, если Турция считает себя стратегическим партнером России.