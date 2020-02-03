«Опасения по крымским татарам беспочвенны». Песков напомнил Эрдогану о приглашении посетить полуостров
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара продолжает следить за положением крымских татар в Крыму и «не признает незаконную аннексию Крыма». Представителя Кремля процитировал RT.
Песков напомнил, что у президента Турции имеется действующее приглашение от Владимира Путина посетить Крым и его опасения относительно крымских татар абсолютно беспочвенны.
«Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — отметил пресс-секретарь российского президента.
Отмечается, что в августе прошлого года лидер турецкой партии Vatan Догу Перинчек призвал Эрдогана признать возращение Крыма в состав России, если Турция считает себя стратегическим партнером России.