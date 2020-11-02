Туроператоры не согласились с Поповой о зараженных в Турции туристах

Среди российских туристов, у которых COVID-19 выявили после возвращения на родину, 90% прибыли из Турции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова и предложила «принять определенные меры». Туроператоры считают, что заразиться можно и в самой России. «360» побеседовал с исполнительным директором объединения турфирм Альянс туристических агентств Наталией Осиповой.

С 1 августа, когда возобновилось авиасообщение с Турцией, в Россию вернулись почти 1,5 миллиона человек. Коронавирус подтвердился у более 10 тысяч из них. Лишь каждый десятый прибыл не из Турции, рассказала Попова.

Осипова считает, что турецкие власти и отельеры «были готовы к приему наших туристов очень хорошо»: «На территории отеля все меры безопасности по распространению этого заболевания соблюдены до мелочей, вплоть до того, что даже столовые приборы выдаются туристу запакованными в пакет».

Кроме того, загрузка в турецких отелях составляет 50% — больше не разрешают местные власти. А без маски можно находиться только на территории бассейна или пляжа.

Если туристы не собираются группами, а отдыхают только с теми людьми, с кем они проживают в номере, то заразиться на территории отеля практически нереально Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств

По статистике страховых компаний, процент заражения россиян в Турции «очень небольшой» — среди тех, кто едет по турпутевке, «на полмиллиона заражаются 150 человек», добавила Осипова.

Директор Альянса туристических агентств подчеркнула, что по обращениям в страховую компанию COVID-19 «стоит на последнем месте».

Некоторые случаи заражения, по мнению Осиповой, происходят уже по возвращении на родину. У туриста есть три дня, чтобы сдать тест на коронавирус. За это время заразиться можно «где угодно», уверена Осипова.

Говоря о спросе на турецком направлении, она отметила, что «спрос на Турцию есть всегда». С закрытием гостиниц, работающих в летний сезон, остаются «зимние отели», которые обычно бронируют на новогодние праздники.

При этом если до пандемии путевки покупали за несколько месяцев до поездки, то сейчас глубина продаж составляет 10-14 дней, сообщила Осипова. Планировать поездку на больший срок туристы опасаются.