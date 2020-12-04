В Турции объяснили задержание журналистов НТВ

Инцидент произошел 3 декабря в 10:30 по местному времени. Полиция задержала двух граждан России и гражданина Турции, «обнаружив, что они без разрешения вели съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в нашей провинции, где фото- и видеосъемка запрещены».

В прокуратуре заявили, что срок содержания российских журналистов продлен на три дня.

Неофициально в турецком МИДе сказали, что журналисты были задержаны неподалеку от компании Baykar Savunma, которая производит боевые беспилотники, стоящие на вооружении турецкой армии.

По данным российского МИДа, 3 декабря журналисты НТВ в Стамбуле «сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут», после чего перестали выходить на связь. В телекомпании говорили, что поддерживают связь с российскими дипломатами и пытаются прояснить обстоятельства случившегося.