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    04 декабря 2020, 22:49

    В Турции объяснили задержание журналистов НТВ

    Кирилл Фролов

    Журналистов телеканала НТВ задержали в Стамбуле из-за того, что они вели съемку рядом с запретной зоной. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.
    В Турции объяснили задержание журналистов НТВ

    Инцидент произошел 3 декабря в 10:30 по местному времени. Полиция задержала двух граждан России и гражданина Турции, «обнаружив, что они без разрешения вели съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов в нашей провинции, где фото- и видеосъемка запрещены».

    В прокуратуре заявили, что срок содержания российских журналистов продлен на три дня.

    Неофициально в турецком МИДе сказали, что журналисты были задержаны неподалеку от компании Baykar Savunma, которая производит боевые беспилотники, стоящие на вооружении турецкой армии.

    По данным российского МИДа, 3 декабря журналисты НТВ в Стамбуле «сообщили, что их задерживают неизвестные и куда-то везут», после чего перестали выходить на связь. В телекомпании говорили, что поддерживают связь с российскими дипломатами и пытаются прояснить обстоятельства случившегося.