Журналистов НТВ задержали в Турции и увезли неизвестно куда

Полиция Турции задержала журналистов НТВ днем 3 декабря и продержала как минимум до вечера четверга. Неизвестно, где они сейчас — с россиянами до сих пор нет никакой связи.

Об этом сообщила телекомпания НТВ. Репортер Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин днем 3 декабря сами сообщили в редакцию, что их задержали полицейские в пригороде Стамбула. После этого связь с журналистами прервалась. В 21:00 по московскому времени Петрушко смог отправить сообщение, в котором написал, что их «почему-то еще держат».

После этого никто из них не выходил на связь, а также не отвечал на сообщения или звонки.

В НТВ отметили, что телекомпания поддерживает связь с МИД РФ и генконсульством РФ в Турции. Они пытаются прояснить обстоятельства случившегося и найти пропавших российских журналистов.

«Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию об их возможном задержании, предпринимают необходимые усилия по установлению местонахождения журналистов. Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны», — сообщил МИД России в своем Facebook.