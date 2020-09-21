В томском отеле рассказали, какую воду пил Навальный

Гостиничный номер Алексея Навального в Томске проверили на безопасность. Сотрудники Роспотребнадзора изучили поверхности, а администрация отеля заверила, что поставщик бутилированной воды проверенный.

Менеджер отеля Xander рассказала корреспонденту РИА «Новости», что количество бутылок с водой зависит от количества проживающих. В случае с Навальным в номере была всего одна бутылка. Поэтому она не понимает, почему на видео ФБК в комнате стоят две. Девушка также отметила, что вода принадлежит известному бренду и поставщик проверенный.

«Воду мы заказываем у проверенного поставщика. Это очень популярная вода, везде продается. Почему столько бутылок оказалось в номере, я не знаю. Он (Навальный — прим. ред.) заселялся в номер один», — пояснила администратор.

Ранее Навальный в соцсетях рассказал о своем самочувствии. По его словам, раньше он не мог разговаривать и узнавать людей. А сейчас организм пошел на поправку.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Основателя ФБК пришлось экстренно госпитализировать в Омске. Потом его перевезли в немецкую клинику «Шарите».