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    21 сентября 2020, 09:01

    В томском отеле рассказали, какую воду пил Навальный

    Анастасия Калинина

    Гостиничный номер Алексея Навального в Томске проверили на безопасность. Сотрудники Роспотребнадзора изучили поверхности, а администрация отеля заверила, что поставщик бутилированной воды проверенный.

    Менеджер отеля Xander рассказала корреспонденту РИА «Новости», что количество бутылок с водой зависит от количества проживающих. В случае с Навальным в номере была всего одна бутылка. Поэтому она не понимает, почему на видео ФБК в комнате стоят две. Девушка также отметила, что вода принадлежит известному бренду и поставщик проверенный.

    «Воду мы заказываем у проверенного поставщика. Это очень популярная вода, везде продается. Почему столько бутылок оказалось в номере, я не знаю. Он (Навальный — прим. ред.) заселялся в номер один», — пояснила администратор.

    Ранее Навальный в соцсетях рассказал о своем самочувствии. По его словам, раньше он не мог разговаривать и узнавать людей. А сейчас организм пошел на поправку.

    Алексею Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Основателя ФБК пришлось экстренно госпитализировать в Омске. Потом его перевезли в немецкую клинику «Шарите».

    Новости SMI.FM