В студии Лебедева рассказали об устройстве нейросети, создающей логотипы

Кулинкович продемонстрировал работу искусственного интеллекта на примере сайта, которому давал интервью. В одно текстовое поле Николая Иронова он вставил The Next Web, в другое скопировал вкладку «О нас» на сайте издания. Через несколько секунд ИИ представил несколько идей логотипа.

Источник фото: студия Лебедева / The Next Web

Журналисты выбрали вариант, который им понравился, и цветовую схему. После чего система представила полный брендбук издания, показав примеры использования лого на визитках и часах.

Источник фото: студия Лебедева / The Next Web

Однако у этого метода есть и недостатки: нейросеть намеренно не учат делать «красивый» дизайн, чтобы не загонять в рамки. Поэтому многие представленные варианты могут выглядеть «сумасшедшими или уродливыми».

Николай Иронов, по словам арт-директора студии, представляет собой комбинацию нескольких систем автоматизации дизайна, отвечающих за отдельные этапы проектирования. Вместе они превращают текст, рассказывающий о компании, в готовый корпоративный стиль.