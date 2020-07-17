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    17 июля 2020, 21:00

    В студии Лебедева рассказали об устройстве нейросети, создающей логотипы

    Кирилл Фролов

    В студии Артемия Лебедева рассказали, как работает их нейросеть Николай Иронов, которую в течение года выдавали за реального дизайнера. Алгоритм генерирует логотипы за несколько секунд на основе текстовых описаний, сообщил The Next Web арт-директор студии Сергей Кулинкович.
    В студии Лебедева рассказали об устройстве нейросети, создающей логотипы

    Кулинкович продемонстрировал работу искусственного интеллекта на примере сайта, которому давал интервью. В одно текстовое поле Николая Иронова он вставил The Next Web, в другое скопировал вкладку «О нас» на сайте издания. Через несколько секунд ИИ представил несколько идей логотипа.

    В студии Лебедева рассказали об устройстве нейросети, создающей логотипы | Изображение 1
    Источник фото: студия Лебедева / The Next Web

    Журналисты выбрали вариант, который им понравился, и цветовую схему. После чего система представила полный брендбук издания, показав примеры использования лого на визитках и часах.

    В студии Лебедева рассказали об устройстве нейросети, создающей логотипы | Изображение 2
    Источник фото: студия Лебедева / The Next Web

    Однако у этого метода есть и недостатки: нейросеть намеренно не учат делать «красивый» дизайн, чтобы не загонять в рамки. Поэтому многие представленные варианты могут выглядеть «сумасшедшими или уродливыми».

    Николай Иронов, по словам арт-директора студии, представляет собой комбинацию нескольких систем автоматизации дизайна, отвечающих за отдельные этапы проектирования. Вместе они превращают текст, рассказывающий о компании, в готовый корпоративный стиль.