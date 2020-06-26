Дизайнеры студии Артемия Лебедева заявили, что часть логотипов, заказанных у компании, выполняли не они, а нейросеть. Причем стоимость заказов от этого не менялась. Многие из этих дизайнов широко обсуждали, а заказчики не знали, что платят алгоритму.

Студия Артемия Лебедева выпустила двухминутный видеоролик, в котором рассказала, что один из дизайнеров компании — Николай Иронов — на самом деле нейросеть. За последнее время Иронов выполнил порядка 20 заказов различных компаний и медийных личностей на создание логотипа по программе «Экспресс-дизайн».

Дизайн от нейросети

То, что большинство клиентов не заметили подвоха, показалось сотрудникам студии «началом массовой коммерческой автоматизации творческих процессов».«Дизайнеры, даже самые смелые и прогрессивные, ориентируются на удачные работы коллег, на жюри международных премий и на собственный опыт. Искусственный дизайнерский интеллект не ориентируется ни на кого. Он открывает такие приемы, которые никогда бы не придумал бы ни один человек. Он способен создавать действительно новое, предлагая удивительно смелые и неожиданные идеи», — заявили в студии.

Вот только это не так — нейросети работают как раз на основе того, что обучаются на других работах.

Директор студии ArtGraphics.ru, куратор курса «Маркетинг и бренд-менеджмент» Британской высшей школы дизайна Андрей Пуртов уверен, что сегодня все еще не существует настолько сильного искусственного интеллекта, который бы мог создавать что-то принципиально новое — то, что можно было бы назвать искусством. В нейросеть можно загрузить музыку и картины гениев и она сможет их повторить, перемешать, но не более.

Нейросеть в состоянии собрать компиляцию на заданную тему, используя большие данные, используя то, что уже сделано талантливыми людьми. Нейросеть работает на основе анализа данных и машинного обучения. Сама по себе нейросеть — это компьютерная программа, без данных она из себя ничего не представляет Андрей Пуртов.

Он добавил, что нейросеть действительно может создать что-то необычное, но не может мыслить как стратег, чтобы просчитать, за счет чего решаются бизнес-задачи. В этом смысле необходимость человека в дизайнерском деле отпадет нескоро.

Пуртов отметил, что нейросети действительно могут войти в дизайнерский быт в качестве инструмента — как лист бумаги и карандаш, графический планшет, программы для рисования или компьютер. Нейросеть может стать генератором идей, которые впоследствии будут отбираться и дорабатываться человеком, но полностью заменить его технология не сможет.

«Нейросеть не может выйти за пределы рисования, она не понимает, что это не просто картинка, а знак для компании, у которой есть конкуренты, у которой есть цели. Потому что это туда не загружено, это слишком сложно», — объяснил Пуртов.

Подобрать картинку за 100 тысяч

При этом Андрей Пуртов не исключил, что, учитывая репутацию Артемия Лебедева, через некоторое время он может рассказать, что неожиданный поворот с нейросетью был всего лишь пиар-ходом, чтобы привлечь внимание.

Действительно, Артемий Лебедев продолжал продавать логотипы нейросети по цене 100 тысяч рублей за штуку, такой «обман» мог бы показаться многим неэтичным. Однако, как отмечают некоторые клиенты студии, приходят к Лебедеву отнюдь не за одним дизайном.

Как рассказал «360» основатель сети баров «Пивотека 465» Андрей Фиалкин, главным ожиданием от сотрудничества с Лебедевым было именно желание «хайпануть».

Именно это и произошло — помимо того, что сам Лебедев рассказывает о каждом новом логотипе в соцсетях, что неизбежно расширяет аудиторию его клиентов, сейчас пошла вторая волна интереса к тем, чьи логотипы оказались творчеством искусственного интеллекта.

«Я в восторге от того, что логотип делала нейросеть. Это что-то необычное, мало в мире существует компаний, у которых логотип создан нейросетью. Мне очень льстит, что мы попали в число первых таких компаний», — рассказал Фиалкин.

Того же мнения придерживается и другой клиент нейросети Лебедева, директор PR-Агенства «Взрывной PR» Роман Масленников. Он заявил, что результат однозначно стоил вложенных денег.

«Мне все равно, по большому счету, правда это или нет, люди это рисовали или правда нейросеть. Может, они внеплановое 1 апреля решили устроить. Но эффект в любом случае мне на руку», — сказал он.

«Все в тренде, все круто», — заключил Масленников.

Оказался в истории с нейросетью и известный блогер, ведущий UsachevShow Руслан Усачев. Но его, в отличие от других клиентов, «нейросетевой» логотип не устроил, пришлось заказывать второй. Усачев сказал «360», что для него не в новинку, что дизайнеры могут использовать нейросети в качестве генераторов идей.

«В данном случае просто, помимо живых дизайнеров, свои варианты нейросеть предлагала. Вариант нейросети просто доработали и предложили мне. Это несильно отличается от того, что стажер-дизайнер бы предложил свою идею и ее бы так же доработали», — рассказал Усачев.

Однако логотип от нейросети блогер использовать не стал. Второй заказ уже исполнял человек, его-то Руслан Усачев и оставил.

«Но в целом я не против того, что я первый заказал, снял про него видео, а потом оказалось, что это еще и нейросеть, теперь у меня СМИ берут комментарии. Двойная выгода, даже логотип использовать не надо», — заключил блогер.