Вместо титров в «Брате-2» Балабанова появились кадры протестов в США. Видео

В фильме Алексея Балабанова «Брат-2» появились новые кадры. Финальные титры киноленты заменили на видео протестных акций в США. Фрагмент опубликован на YouTube.

Историю Данилы Багрова показал 7 июня Первый канал. На смену привычному перечню сыгравших актеров и членов съемочной группы пришли снятые в современности ролики. Их вмонтировали, использовав для фона песню «Гудбай, Америка» в исполнении группы «Наутилус Помпилиус».

На видео попали протестующие, которые разбили витрины и перевернули стоявший на улице автомобиль. Есть на нем и полицейские, врывающиеся в толпу и избивающие демонстрантов.

Протесты в США начались несколько дней назад после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он погиб из-за грубого ареста. В отдельных городах акции переросли в беспорядки и стычки с полицейскими, люди занялись погромами, грабежами и мародерством. Погибли уже более 10 человек.