«Один полицейский пнул подозреваемого в наручниках так, что раздробил ему челюсть. Офицеры на парковке били и руками и пистолетом подозреваемого, которому вменялось не тяжелое нарушение, связанное с наркотиками», — написала газета.

Помимо этого, известны случаи некорректного поведения полицейских с проститутками.

«Эти и более подтвержденные инциденты <…> помогают объяснить выражение, часто используемое другими полицейскими для описания стиля полицейской практики в Третьем участке: „Есть способы, которыми работает полиция Миннеаполиса, а есть способы, которыми действуют в Третьем“», — добавили журналисты.

С 2007 по 2017 год власти Миннеаполиса выплатили 2,1 миллиона долларов на урегулирование исков, связанных с неправомерными действиями стражей порядка с участием сотрудников Третьего участка.

Проблема заключается в том, что на этом участке работают некоторые бывшие сотрудники ударной группы по борьбе с оргпреступностью, печально известной в городе. Такое предположение сделала бывшая общественная защитница и нынешняя член Комиссии по надзору за действиями полиции Миннеаполиса Абигейл Серра. Ту группу расформировали в 2009 году после новостей о кражах денег, машин и других вещественных доказательств, побоев подозреваемых со стороны правоохранителей. Впоследствии их жертвы получили 3,6 миллиона долларов.

По словам бывшего заместителя руководителя полиции города Грега Хестнесса, корни проблемы находятся еще глубже. В 1980-е годы в Третий участок перевели полицейских из двух других участков. Таким образом, получилась «взрывоопасная смесь» из старых работников и молодых ветеранов Вьетнама. Именно тогда там резко изменилась культура работы.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он пострадал от рук белого полицейского. Стражи порядка надели на задержанного наручники, повалили его на асфальт и навалились на него втроем. Причем один из полицейских наступил пострадавшему коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что не может дышать. Он умер в реанимации. После начала беспорядков четырех полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве.