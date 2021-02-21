В Совфеде предложили упростить внедрение искусственного интеллекта в медицину

В Совфеде предлагают упростить государственную регистрацию медицинского программного обеспечения с искусственным интеллектом. На данный момент его распространению мешают законодательные ограничения.

Технологии с использованием искусственного интеллекта отнесут к программному обеспечению с высокой степенью риска вне зависимости от условий применения данного ПО. Об этом зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко сообщила в письме, которое было направлено главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, рассказало ТАСС.

В связи с этим устанавливаются высокие барьеры при регистрации, даже если это программное обеспечение создано для диагностики или лечения заболеваний, дополнили в документе.

По мнению сенатора, такое жесткое законодательное регулирование замедляет развитие систем искусственного интеллекта. Например, систем поддержки принятия врачебных решений, хотя такие системы «направлены на предоставление справочной информации специалисту, принимающему самостоятельное решение».

Поэтому парламентарий предложила отказаться от одного из пунктов, который создает подобные избыточные барьеры при использовании программного обеспечения с искусственным интеллектом в медицинских учреждениях.

Нейросети вскоре заменят медиков первичного звена, но бояться конкуренции пока не стоит, рассказал академик РАН, президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг.