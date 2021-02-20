Нейросети вскоре заменят медиков первичного звена, но бояться конкуренции пока не стоит. Так считает академик РАН, президент АО «Медицина» Григорий Ройтберг, сообщило ИА Nation News.

Пока что медицинские решения на основе нейросетей остаются в сфере интересов стартапов. Однако в ближайшем будущем ожидаются значительные изменения в этой области, уверен Ройтберг. Сервисы заменят систему врачей первичного звена.

«Совсем скоро эти проекты обратятся в продвинутые версии справочника, который сможет задавать вопросы, например, о причине боли, ее особенностях и так далее. Несомненно, искусственный интеллект разгрузит врачей, а некоторые специальности полностью заменит», — допустил академик.

Он сомневается, что нейросети составят врачу конкуренцию и полностью оставят его без работы. Искусственный интеллект (ИИ) еще не умеет мыслить творчески, а это качество нужно во многих врачебных направлениях.

«Как классического врача глобальное распространение искусственного интеллекта меня напрягает. Но не думаю, что эти технологии смогут заменить врачей, такое невозможно в принципе», — отметил Ройтберг.

По его словам, врачевание — не строгая наука, а сочетание науки, искусства и интуиции.Тем не менее уже наметился тренд, и его не остановить. Поэтому предстоит научиться жить в таких условиях и всегда учиться.