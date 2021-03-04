В Совфеде поддержали идею увеличивать маткапитал с рождением каждого ребенка

В основе предложения вице-спикера Госдумы Петра Толстого увеличивать материнский капитал с рождением каждого ребенка, чтобы многодетные семьи становились богаче, лежит здравый смысл. Оно абсолютно правильное. Воплощение этой идеи в жизнь — это лишь вопрос экономики. Об этом в беседе с «360» заявил сенатор Валерий Рязанский.

«Вопрос дискретности увеличения [маткапитала] — это вопрос экономики, не более того. А что касается главного тезиса в этом направлении, что с пополнением семьи детьми помощь со стороны государства должна увеличиваться, это, мне кажется, правильное абсолютно направление. И двигаться надо в этом направлении, только так», — заявил Рязанский.

Собеседник напомнил, что для многодетных семей в нашей стране предусмотрен целый ряд мер государственной поддержки, однако тенденция к расширению выплат и льгот правильная.

«Россия должна быть, конечно, многодетной страной», — добавил Рязанский.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой предложил сделать материнский капитал в России прогрессивным и выплачивать за каждого последующего родившегося ребенка больше денег, чтобы семьи богатели, а не беднели, «как это происходит сейчас».